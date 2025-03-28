Esnek ve verimli iş modeli rekabetinde yeni nesil teknoloji

İŞLETMELER, finansal süreçlerini daha verimli, esnek ve ölçeklenebilir hale getiren bu yenilikçi çözümlerle iş modellerini dönüştürüyor. MARO Kurucusu Lale Maro, 15 yıllık deneyimleriyle B2B müşterilerine yenilikçi servisler ve uçtan uca çözümler sunduklarını söylüyor. Finans ve teknoloji entegrasyonu, iş dünyasında köklü bir dönüşümü tetikliyor. Fintek çözümleri, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, B2B ekosisteminde de kritik bir rol oynuyor. Geleneksel bankacılık, yerini API tabanlı ve özelleştirilmiş finansal çözümlere bırakıyor. Bu sayede şirketler kendi ihtiyaçlarına özel entegre finans modelleriyle daha hızlı karar alabiliyor.

MARO Kurucusu Lale Maro

194 MİLYON DOLAR YATIRIM

AÇIK bankacılık, RegTech ve gömülü finans (Embedded Finance) gibi teknolojiler, B2B iş modellerinde yeni fırsatlar yaratıyor. Dijital ödeme altyapılarından otomatik finansal süreçlere kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan fintek ekosistemi, şirketlerin finansal operasyonlarını daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan "Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024"e göre, küresel fintek yatırımlarının 2024'te durağan seyrederken, Türkiye fintek sektörü yatırım tutarı açısından şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşarak 194 milyon dolar seviyesine ulaştı. MARO Kurucusu Lale Maro, 15 yıllık deneyimleriyle B2B müşterilere fintek İşletmelerin ekosisteminde fark yaratan projeler sunduklarını belirtiyor: "İşletmeekosisteminde sunlerin dijital finans dönüşümüne rehberlik ediyor, uzman kaynak sağlayarak fintek teknolojilerini iş modellerine entegre etmelerine destek oluyoruz. Sektördeki dinamikleri yakından takip eden ve müşterileriyle birlikte dönüşen bir yapıyla, geleceğin finansal hizmetlerini bugünden şekillendiriyoruz."