Trafik cezalarında yeni dönem

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, taşıma faaliyetlerinde çeşitli kurallara uymayanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenleme ile Karayolları Taşıma Kanunu'nda yer alan idari para cezaları artırılıyor.

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BUNA göre, yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren veya aldığı yetki belgesine aykırı işlemler yapan taşımacılar, acenteler, taşıma komisyoncuları, nakliyat ambarları ve kargo işletmecilerine 17 bin liradan 170 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Yetki belgesi bulunmasına rağmen taşıtını belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesi dışında ilgili kurumlardan izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara ve taşıma hizmetini yerine getirmekten kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca, bir taşımacının başka bir taşımacının faaliyetini engellemesi durumunda 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.