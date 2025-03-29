Çiftçilere mazot ve gübre destek ödeme müjdesi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesirli çiftçilere bayram öncesi müjdeli haberi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan 2024 Mazot ve Gübre Desteği kapsamında, Balıkesir'de yaklaşık 44 bin çiftçiye toplam 446 milyon 465 bin TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre peyderpey çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyan mazot ve gübre desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere doğrudan sağlanıyor. Çiftçilerin destekten faydalanabilmesi için kayıtlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Mehmet Aydemir, AK Parti hükümetinin tarıma ve üreticiye verdiği önemi vurguladı.