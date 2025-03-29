Emlakçılara ‘E’ tabela şartı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, emlak sektörünün kurumsallaşması için ofislerde "E" tabela uygulamasını Ramazan Bayramı'ndan sonra başlatacaklarını açıkladı. Ankara'nın pilot bölge olacağını, daha sonra bu uygulamayı Türkiye geneline yayacaklarını vurgulayan Akçam,"Sorumlu emlak danışmanı dediğimiz yani Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofislerinin girişlerine tabelayı asacağız. Tabelanın zorunlu olması için Ticaret Bakanlığına talepte bulunduk" dedi.

Akçam, emlak danışmanlarıyla çalışan personelin yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmadığını ifade etti.

'ÖNLEMLER ALDIK'

Sahteciliğe karşı da önlemler aldıklarına dikkati çeken Akçam, "Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanıyla ilgili bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak. Vatandaşlar, QR kodunu okuttuğunda Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Bu uygulamayla sorunlu ve sıkıntılı işlerin önüne geçeceğiz" dedi.

EV GÖRSELİ ÜZERİNDE E HARFİ

Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerine asacakları tabelalar 50x50 ölçüsünde olacak. Tabelanın etrafında kırmızı çerçeve yer alıyor. Kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz "E" işareti bulunuyor.