Aile hekimleri kronik hastalara ilaç yazabilecek

SAĞLIK Bakanlığı tarafından aile hekimlerinin kronik hastalara ilaç yazabileceğine dair yapılan düzenleme duyuruldu. Kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan hastaların artık hastanelere gitmeye gerek kalmadan aile hekimlerinde de reçetelendirebileceğini söyleyen Balçova 3 No'lu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Bil Şenoğlu Korut, "Kronik hastalarımız ilaçlarını yazdırmakta büyük sıkıntı çekiyorlardı. Çünkü uzman hekime erişimde bazen zorluk yaşayabiliyorlardı. Bu nedenle hastaların aile hekimlerinden ilaçlarını yazabilmeleri olumlu bir durum oldu. İlaç erişiminin önündeki engel de kalkmış oldu" ifadelerini kullandı.