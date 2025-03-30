Emeklinin ek bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL fark ödemesi için tarih belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri hesaplarına geçti. Bu yıl 4 bin TL'ye yükseltilen emeklinin bayram ikramiyesinin kalan bin TL tutarındaki kısmının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte yanıtı...
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri hesaplarına geçti. Bu yıl 4 bin TL'ye yükseltilen emeklinin bayram ikramiyesinin kalan bin TL tutarındaki kısmının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte yanıtı...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN 4 BİN TL KARARI RESMİ GAZETE'DE
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine gelecek olan zammın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesini bekliyordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Karar yürürlüğe girdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Hesaplara geçen 3000 liranın yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1000 liralık fark ödemelerinin yapılacağı takvimi belirlemesi bekleniyor.
Ödemelerin bayram haftasının tamamlanmasıyla birlikte 7 Nisan itibariyle planlanması bekleniyor.
FARK ÖDEMESİ SGK TARAFINDAN DUYURULMUŞTU
Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin TL üzerinden yatıran SGK, 1000 TL'lik farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.
Açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.