Marmaris Esnaf Odası Başkanı tefecilikten tutuklandı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "Şimşekler Suç Örgütü" olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli tespit edilirken, örgüt lideri A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

YURT DIŞINDA TANITIM

ARALARINDA Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın da bulunduğu 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, 9 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi. Mahkeme, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız dahil 8 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Tefecilik soruşturmasında tutuklanan Ayyıldız, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayyıldız ayrıca gözde turizm merkezi Marmaris'in tanıtımı için İngiltere'de "Digivan" olarak adlandırılan araçlara görseller giydirmiş, "Come to Marmaris this Summer" sloganıyla tanıtım yapmıştı. Ayyıldız, yurt dışında yaptığı tanıtım faaliyetleri dolayısıyla 'turizm elçisi' olarak biliniyordu.