Doğum yardımı resmileşti: 60 ay boyunca 5 bin TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı resmileşti. Yeni karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülerek, belirlenen şartları taşıyan ailelere maddi destek sağlanacak. Doğum yardımı kapsamında, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için yapılacak yapılacak ödemeler: Birinci çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL destek sağlanacak. İkinci çocuk için: 5 yaşı tamamlayana kadar aylık 1.500 TL destek verilecek. Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 5 yaşı tamamlayana kadar aylık 5.000 TL destek sağlanacak. Bu tutarları artırma yetkisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olacak.