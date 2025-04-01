Bayram sonrası gündem ekonomi olacak

Ramazan Bayramı sonrasında ekonomi gündemi yoğun seyredecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2.27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39.05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.21 olmuştu. Aynı gün Ticaret Bakanlığı da mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak.
BÜTÇE SONUÇLARI PAYLAŞILACAK
TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Şubatta, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 7.76 ile külçe altın olmuştu. TÜİK, 10 Nisan'da şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2.3 azalış, yıllık bazda ise yüzde 1.2 artış göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak.
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANACAK
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Nisan'da toplanacak. Kurul, 20 Mart'ta gerçekleştirdiği ara toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmişti. TÜİK de 18 Nisan'da mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silindi; böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 arttı. TÜİK, 22 Nisan'da nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını açıklayacak. Kurum, aynı gün 2024 yılı dördüncü çeyreğine ait hane halkı yurt içi turizm verilerini de paylaşacak.