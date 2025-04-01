Bayram sonrası gündem ekonomi olacak

BÜTÇE SONUÇLARI PAYLAŞILACAK

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Şubatta, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 7.76 ile külçe altın olmuştu. TÜİK, 10 Nisan'da şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2.3 azalış, yıllık bazda ise yüzde 1.2 artış göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak.