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Binalarda yeni yalıtım uygulaması kriterleri

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Binalarda yeni yalıtım uygulaması kriterleri

TSE'nin, binalarda ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla sektör temsilcileri, ilgili dernekler, bakanlıklar ve üniversitelerle görüşerek revize ettiği "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" bu alanda yeni bir dönem başlatacak. Söz konusu standart, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024'te revize edilerek, güncellenmişti. Standarttaki güncellemeler, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki uzmanların katkılarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu TS 825'in kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeyle ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor.

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