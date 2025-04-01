İnternetten alışverişte yeni dönem başladı: Ürün güvenliği ve şeffaflık artıyor

Açıklamada, yönetmeliğin, internetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlarken tüketicilerin haklarını da korumayı amaçladığı, hem vatandaşlar hem de ürün satan firmalar için önemli yenilikler getireceği aktarıldı. Yönetmeliğin piyasaya arz edilen ürünlerin daha güvenli ve mevzuata uygun olmasını temin ettiği belirtilen açıklamada, "Bu yönetmelikle tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale geliyor" ifadeleri kullanıldı.