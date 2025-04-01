Konutlarda yeni dönem! O zorunluluk bugün başladı

Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu elde edilmesi ve Atatürk Barajı'nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer kazanım sağlanması hedefleniyor.



Ayrıca, karbon salımının yılda 600 milyon ton azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunulacak.



Revize edilen TS 825 standardı, binaların net ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını doğru hesaplamayı, enerji kayıp ve kazançlarını optimize etmeyi amaçlıyor. Böylece, enerji tüketimi minimize edilerek, hem bireysel kullanıcıların maliyetleri azaltılacak hem de ülke genelinde enerji verimliliği artırılacak.



