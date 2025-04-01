Konutlarda yeni dönem! O zorunluluk bugün başladı

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE), binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği "TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı" yarından itibaren zorunlu olacak.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, söz konusu standart, TSE tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024'te revize edilerek, güncellenmişti.
Standarttaki güncellemeler, sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektördeki uzmanların katkılarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu TS 825'in kapsamı genişletildi.
Yeni düzenlemeyle ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hedefleniyor.