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Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvuru ekranı

Ticaret Bakanlığı, bünyesindeki kadrolarda istihdam edilmek üzere 988 memur alımı yapacağını duyurdu. Adayların, Türk vatandaşı olmaları, belirli bir yaş sınırını aşmamaları, ilgili bölümlerden mezuniyetleri gibi genel şartları yerine getirmeleri gerekecek. Peki Ticaret Bakanlığı hangi branşlarda personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar ve başvuru ekranı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvuru ekranı

Ticaret Bakanlığı başvuruları 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında alınmak üzere 988 memur alımı yapacak. Peki bakanlık hangi branşlarda personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? KPSS şartı var mı? İşte yanıtı...

Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvuru ekranı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvuru ekranı

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1. Adaylar, 24/03/2025-11/04/2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabilecektir.

4. Adayların, Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

6. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır

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