Ticaret Bakanlığı 988 memur alımı başvuru ekranı

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Adaylar, 24/03/2025-11/04/2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı " https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr " üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabilecektir.

4. Adayların, Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

6. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır