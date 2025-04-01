Ülkemiz tohumda küresel bir oyuncu haline geldi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler yaptığı değerlendirmede, tohumun stratejik bir ürün ve tarımsal üretimin en değerli girdisi olduğunu söyledi. Bu ürünün kültürel ve stratejik değer taşıdığına dikkati çeken Güler, "Tohum, tarımın temel taşıdır. Türk tarımı, verimlilikten kaliteye, inovasyondan ihracata ve teknolojiye kadar çok mesafe katetti. Bu gelişimin merkezinde ise hep tohum vardı" diye konuştu. Güler, Türkiye tohumculuk sektörünün kısa sürede kendi kapasitesini ispatladığını bildirerek, "Kendine yeterlilik oranı yüzde 90'ların üzerine çıkan bir sektörüz. 2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdik, 100'ün üzerinde ülkeye 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptık" ifadelerini kullandı.