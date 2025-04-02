4 günde raylı sistemleri 2,9 milyon yolcu kullandı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı döneminde demir yoluyla gerçekleştirilen seyahat verilerini paylaştı.

TCDD'nin işlettiği YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 876 bin 475 yolcu kullandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında üç günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğine işaret etti.

YÜKSEK HIZLI, ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLER 276 BİN 102 YOLCU TAŞIDI

Ankara-İstanbul parkurunda, ilave 6 YHT seferiyle, 2 bin 466 ek koltuk kapasitesi sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "29 Mart-1 Nisan tarihlerinde YHT'lerle 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, Erciyes, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale ve Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine ilave edilen 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Anahat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerle 276 bin 102 yolcu seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER 2,6 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

İstanbul'da, söz konusu dönemde, TCDD tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı 284, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 310, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı. Ankara'da da YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 291 bin 312 yolcuya hizmet verdik."

Uraloğlu, böylece 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde söz konusu kent içi raylı sistemleri 2 milyon 600 bin 373 yolcunun kullandığını bildirdi.