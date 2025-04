Doğal gazda kademelı fatura dönemi

Doğal gazda kademeli fatura döneminin önümüzdeki kış başlatılması planlanıyor. Çalışmanın sinyalini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verirken, illerin ortalama doğalgaz tüketimleri baz alınarak her ile göre ayrı kademe belirlenecek ve belirlenen kademenin altında kalanlar doğal gazı daha uygun fiyatla tüketecek. Türkiye'de doğal gazı en fazla Hakkari ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye'nin tükettiğini anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "Bakanlık gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlattığı uygulamaya doğalgazda da geçecek.

'DESTEKLEMEYE DEVAM'

Doğalgazda soğuk ve sıcak iller ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesi sağlanacak" dedi. Öner, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğal gaz kullandığını kaydetti. Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj yarattığını anlatan Öner, "Bakanlık bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuksıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor. Bakanlık tüm verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyerek bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak" şeklinde açıklama yaptı.

DİNAMİK TARİFELENDİRME

Öner, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte içme suyu ve kişisel temizlik ihtiyacının da yükseldiğine dikkat çekerek, "Bu durumdaki güney bölgelerde terlemeye bağlı duş alma sıklığı ve bahçe sulama gibi faktörler su kullanımını artırmaktadır. Su ve Kanalizasyon İdarelerinin mevsimsel ve bölgesel tüketim farklarını dikkate alarak tarifelendirme yapması, vatandaşların aşırı su faturalarıyla karşılaşmasını önleyecektir" dedi.