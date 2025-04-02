Erken BES’liler tasarrufa doğumdan itibaren başlıyor

Mart ayı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 18 yaş altı katılımcıların sayısı 1,5 milyona yaklaşırken en fazla katılımcı 135 bin 225 ile sıfır yaşta görüldü. Bir sigorta firması müdürü Ayhan Sincek, "Son gelişmeler, uzun vadeli tasarruflara ilginin arttığını ve devlet katkısının sunduğu avantajlarla da bireysel tasarruf sistemlerinin daha cazip hale geldiğini kanıtlıyor. Ailelerin bu konudaki farkındalığının artmasıyla tasarrufun doğum ile başladığını ve bireysel emeklilik sisteminin toplumda daha geniş bir kitleye ulaştığını görüyoruz" diye konuştu. Yılın ilk çeyreğinde 18 yaş altı BES verilerini değerlendiren Sincek, "Ailelerin çocukları için erken yaşta finansal güvence oluşturma isteği, uzun vadeli tasarruf bilincinin artmasına ve sistemin daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlıyor" diye konuştu.