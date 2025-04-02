Kadınlara yüzde 50 hibe desteği müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi kadınlara yönelik olarak desteklerinin olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, "Mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak" ifadelerini kullandı. Tarlasına yatırım yapmak isteyen çiftçilere yönelik düzenlemelerinin olduğunu da belirten Bakan Yumaklı, "Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Buradaki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.