Bakan Şimşek: AB ile daha güçlü işbirliklerine hazırız

Brüksel'de bugün düzenlenecek olan Türkiye- AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (HLED) Toplantısı, 6 yıl aranın ardından yapılıyor. 2015'teki Türkiye- AB Zirvesi'nde oluşturulan bu diyalog mekanizmasının ilk toplantısı 2016'da gerçekleştirilmiş, son toplantı ise 2019'da yapılmıştı. Aralık 2024'te AB, sürecin yeniden başlatılmasına karar verdi.

KÜRESEL TİCARET KONUSU

Toplantının açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak. Bakan Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasının önemine dikkat çekti ve AB ile daha güçlü işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."

İKİ AYRI BÖLÜMDEN OLUŞACAK

TOPLANTI iki bölümden oluşacak. Bakanlar düzeyinde makroekonomik durum, rekabetçilik ve yapısal reformlar ele alınacak, ardından iş dünyası temsilcileri yatırım ve ticaret fırsatlarını tartışacak. Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının yöneticileri de katılacak.