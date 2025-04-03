‘Sofralık zeytinde dünya lideriyiz’

ULUSAL Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağı piyasasını değerlendirdi. Mustafa Tan, son 20 yılda Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sayesinde zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Tan, "Türkiye zeytin ağacının ana vatanı. Bütün dünyaya buradan yayılmış.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bu önemli bir hikaye bizim için. Ancak yıllar içinde baktığımız zaman dünyada üretimde dördüncü, beşinci seviyelere düşmüşüz. İspanya, İtalya, Yunanistan hatta zaman zaman Tunus önümüze geçiyor. Türkiye'de ilk kurulan konsey olarak hedefimiz, zeytinyağında ve sofralık zeytinde İspanya'nın ardından dünya ikincisi olmaktı" dedi.

"2 yıl önce bu hedefe ulaştık ve İspanya'nın 700 bin tonluk üretiminin ardından 415 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikincisi olduk" diyen Tan şöyle devam etti: "Sofralık zeytin üretiminde dünya birinciliğine yükseldik. Geçen yıl tüm dünyada 'yok yılı' olarak geçti ve Türkiye'de 185 bin ton zeytinyağı üretildi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda 475 bin ton zeytinyağı, 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesine ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu rakamlarla sofralık zeytinde dünya birincisi, zeytinyağında İspanzeytinde ya'nın ardından ikinci olduk. "