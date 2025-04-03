SON DAKİKA: Altın fiyatları 3 Mart Perşembe! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 310 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı bugün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 3 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında varlık fiyatlarında satış baskısı etkili oluyor.