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Haberler Ekonomi Son dakika! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Mart'ta enflasyona aylık yüzde 2.46, yıllık yüzde 38.10 oldu.

HABER MERKEZİ

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Son dakika! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,12 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 artış, ulaştırmada %21,59 artış ve konutta %68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65 ve konutta %9,47 oldu.

Son dakika! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,94 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,94 artış, ulaştırmada %0,25 artış ve konutta %2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, ulaştırmada %0,04 ve konutta %0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,99 ARTTI, AYLIK %1,30 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,56 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %23,50 ARTTI, AYLIK %1,88 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %23,14 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %30,89 artış, imalatta %23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,15 artış ve su temininde %58,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %16,98 artış ve sermaye mallarında %23,14 artış olarak gerçekleşti.Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,12 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,52 artış, imalatta %2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,87 azalış ve su temininde %2,92 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,26 artış, enerjide %1,17 azalış ve sermaye mallarında %2,53 artış olarak gerçekleşti.

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