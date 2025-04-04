Bakan Bolat: Milli ekonomi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı kesimlerin boykot çağrılarına karşın 2 Nisan günü yapılan alışverişlerle milli ekonomi, halk, esnaf ve ticaretin kazandığını söyledi. Kendilerinin yaptığı çağrı üzerine ise tüketicilerin de alışverişlerini 2 Nisan'a çektiğine dikkati çeken Bolat, BKM'nin ilk verilerine göre dün 1 Nisan'da yapılan alışverişleri katlayan tutarda 28 milyar liralık alışveriş yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığının görevinin ticareti artırmak olduğuna işaret eden Bolat, ekonomiyi büyütmek, üretimi, insanların gelir ve refah düzeyini, satın alma gücünü artırmak için hükümetin, AK Parti üst yönetiminin, MKYK üyelerinin, milletvekillerinin çarşı pazar gezerek alışveriş yaptığını anlattı.

'ESNAFIMIZ ÇOK MEMNUN'

Bolat, vatandaşların kendilerine çok büyük ilgi ve sıcaklık gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Esnafımız çok memnundu. Hem onlar açısından alışveriş hacmi bir gün öncesine göre 2 katına çıkmıştı hem de esnafın ve halkın ekmeğiyle, işiyle, aşıyla, istihdamıyla oynayacak kadar pervasızlaşan, azgınlaşan bir ana muhalefet anlayışına en güzel cevabın dayanışmayı artırmak ve birlikte kenetlenmek olduğunu göstermiş oldular. Bizim çarşı pazar ziyaretlerimizde aldığımız güzel intibalar bunlardı. Boykotçular kaybetti, milli ekonomi, halk, esnaf, ticaret kazandı. Birlikte güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Yorulmadan 7/24 canla başla çalışmaya ve halkımızın hizmetinde olmaya, halkımızın gelirini, refahını artırmak için büyük bir mücadele vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de hükümet, devlet, siyasi otorite, kamu düzeni her şey yerli yerindedir. Bozguncular bozguna uğramaya devam edeceklerdir."