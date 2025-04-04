Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Arife gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı. Bayramda Mahmutbey- Edirne Otoyolu'nu 1 milyon 295 bin 639, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 2 milyon 109 bin 974 araç kullandı. Adana Otoyolu'ndan 616 bin 456, Mersin Otoyolu'ndan 541 bin 920, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan ise 604 bin 380 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolu'nu toplam 1 milyon 396 bin 404 araç kullandı. Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 4 günde 350 bin 747 araç geçti. Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nu 1 milyon 277 bin 646, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu 100 bin 953, Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu'nu 50 bin 349, Aydın- Denizli Otoyolu'nu ise 81 bin 23 araç kullandı" dedi.