Vatandaş boykota ‘Hayır’ dedi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, 2 Nisan'da gerçekleşen boykota ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelikus, boykotun beklenen etkiyi oluşturmadığını ve toplumda geniş bir destek bulmadığını ifade etti. "Bayram sonrasında genellikle alışveriş durgun seyreder; buna rağmen 2 Nisan tarihli alışveriş oldukça canlıydı" diyen Çelikus, bu tür girişimlerin her zaman toplumsal bir mutabakat gerektirdiğini vurguladı. Boykotun, esnafın zaten zor durumda olan ticaretini daha da sıkıntıya sokabileceğini belirtti. Çelikus, siyasi mücadelelerin ticareti etkilememesi, siyasetin kendi mecrasında kalması gerektiğini ifade etti. Çelikus, sosyal barışın teminatı olan esnaf ve sanatkârın zarar gördüğü hiçbir politikanın başarılı olamayacağının bir kez daha görüldüğünü belirtti.

ALIŞVERİŞ TUTARLARI ARTTI

Öte yandan 1 Nisan günü yapılan alışveriş tutarı 14 milyar lira olurken 2 Nisan'da bu rakam 28 milyara çıktı. Ayrıca 2 Nisan'da kartlı alışveriş tutarı mart ayı ortalamasını aştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.