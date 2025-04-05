30’uncu Marble İzmir bereketi ile geliyor

Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında sektörü Fuar İzmir'de bir araya getirecek. 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcının yer alacağı Marble İzmir, dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak. Marble İzmir'de; doğal taş ve ürünleri ile mermer sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, mermer makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK'lar, medya kurum ve kuruluşları katılımcı olarak yer alacak.