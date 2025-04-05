Tereyağı etiketlemeleriyle ilgili düzenleme yapıldı

Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özellikleri belirlendi. Söz konusu ürünlerin etiketinde gıda adının, temel görüş alanında da yer alması zorunlu olacak. Tuz ilave edilmemiş tereyağında "tuz ilave edilmemiştir" ifadesinin etikette belirtilmesi, tuz ilave edilmiş tereyağının içerdiği tuz oranı, etiketin içindekiler bölümünde ağırlıkça yüzde olarak belirtilmesi, ayrıca "tuzlu" ya da "tuz ilave edilmiştir" ifadesinin etiketin temel görüş alanında belirtilmesi gerekecek.