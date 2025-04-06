8 tonluk şifa için geri sayım başladı! 485 yıllık lezzet kadın eliyle yoğruluyor

Bu yıl 485'inci kez kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak olan 8 ton mesir macununun yapımı geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Üretiminden paketlemesine kadar kadınların çalıştığı imalathanede hareketli günler yaşanırken, 27 Nisan Pazar Günü on binlerce insan şifalı mesir macunundan kapabilmek için birbiriyle yarışacak. UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı şenlikleri ile başlayan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macunu yapımı geleneklere uygun bir şekilde kadınların elinden devam ediyor.

GELENEKSEL HALE GELDİ

Manisa 485. Uluslararası Mesir Macunu Festivalinin 27 Nisan Pazar günü saçım töreni ile sona ereceğini vurgulayan Başkan Tanık, saçılacak 8 ton mesir macununun her yıl olduğu gibi bu yıl da şifa duasının okunacağını hatırlattı. Başkan Tanık, "Saçım töreni 27 Nisan Pazar günü yapılacak ancak onun öncesinde 25 Nisan Cuma günü her yıl yaptığımız gibi cuma namazı sonrası duası okunacak. O da geleneksel hale geldi. 27 Nisan'da saçımı yapılacak 8 ton Mesir Macununun hepsi hazırlanmış olacak ve protokolümüzün de katılımıyla birlikte derneğimiz imalathanesinde hazırlamış olduğumuz mesir macunlarını üzerine okumasına yapıyoruz. İnsanlarımız, Sultan Camii'nden saçılan mesir macunlarının okunmuş olduğuna inanıyorlar. Gerçekten de öyle. 27 Nisan Günü okunmuş Mesir macunları saçımı yapılacak. Biz de duasını yaptırarak bu inanışın altını doldurmuş oluyoruz. Okunmuş olan şifalı mesir macunlarını vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyoruz" dedi.

41 ÇEŞİT BAHARAT

485 yıldır hazırlanan mesir macunu içerisinde bulunan baharatlar şöyle: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu ve karahalile."

MESİR MACUNUNUN TARIHÇESİ

Mesir macunu, 41 çeşit baharat ve şifalı ottan oluşan bir macun çeşididir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca dönemin ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi tarafından kullanılmıştır. Daha sonra halk tarafından ilgi görünce halka da dağıtılmaya başlanmıştır. Günümüzde Mesir Macunu Nevruz gününde 21 Mart'ta Manisa'daki Sultan Camii Darüşşifasında yapılan dua töreni ile karılmaya başlanır ve 21 Mart'ı takip eden hafta boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanan Mesir Şenlikleri'nin kutlandığı haftanın son gününde (Pazar günü) macun Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçılmaktadır. Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Vücuda kuvvet, kalbe ferahlık verir, damağı kuvvetlendirir, dikkati arttırır, siniri yatıştırır, nefes darlığı, baş dönmesi, sırt, bel ağrısı, siyatik ve romatizmaya iyi gelir, kanı temizler, göğsü yumuşatır, idrar zorluğunu giderir ve iştah açar.