İngiliz gazetesi The Times açıkladı: En güzel tatil Türkiye’de yapılır

İngiliz The Times gazetesi, mayıs ayında dünyanın en iyi 12 plaj tatili adresinin listesini hazırladı. Türkiye listenin zirvesinde gösterildi. Mayısta Antalya, Bodrum, Marmaris gibi Türkiye'nin sahil kentlerindeki havanın denize girilebilecek kadar sıcak olduğuna dikkat çekildi. Times'ın internet sitesinde yayınlanan listenin giriş yazısında, "Bahar eriyip yaza dönüşürken, bunlar güneş ışığını kovalayanlar için mayıs ayındaki en iyi plaj tatilleridir. İşte mayıs ayı için rezervasyon yapabileceğiniz en iyi plaj destinasyonlarından bazıları" denildi. Birleşik Krallık ülkeleri Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan Türkiye'ye gelen turistlerin en gözde tatil merkezi olan Marmaris'teki hava sıcaklığı, mayısta 25-30 derece civarlarında seyrediyor.

UYGUN FİYATLI OTELLER

İlk sıradaki Türkiye için ise "Mayıs ayında Güney Avrupa'nın bazı kesimlerinde hâlâ soğuk günler ve yer yer çiseleyen yağmur görülürken, Türkiye'nin güneyi ısınıyor" sözlerine yer verildi. Türkiye kıyılarının, mayısta güzel havanın yanı sıra uygun fiyatlı tatil imkanı sunduğuna dikkat çekildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Antalya, Bodrum, İzmir ve Marmaris gibi sahil beldelerinde gündüz sıcaklığı 25 derece civarında, denize girilebilecek kadar sıcak ve çok az yağış var. Ayrıca, Birleşik Krallık'tan 4 saatten biraz fazla bir uçuş mesafesinde olan zaten uygun fiyatlı ülkede plaj otelleri ve villalarda da bazı indirimlerden yararlanacaksınız."

THE TIMES GAZETESİ'NDEKI 12 YER

THE Times'ın yayımladığı listenin tamamı şöyle: Türkiye, Dominic Cumhuriyeti, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları), Kıbrıs (Larnaca ve Limassol), Andalusia (İspanya), Kos Adası (Yunanistan), Malta ve Gozo Adası, Bali Adası (Endenozya), Tenerife Adası (İspanya), Seyşeller, Mauritius, Agadir (Fas).