Trump tarifeleri Türk kimya sektörüne avantaj sağlayabilir

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinde Türkiye'nin yüzde 10 asgari tarife oranında kalmasına ilişkin, "Diğer ülkelerin tarife oranlarına göre bizim en düşük dilimde yer almamız avantaj olarak görülebilir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzaladı. Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin başta Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatması ve Türkiye için önemli bir fırsat alanı yaratması öngörülüyor.

SERT DÜŞÜŞLER

Öte yandan Trump'ın ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla ABD ve AB borsaları öncülüğünde sert düşüşler görüldü. Avrupa'da borsalarda büyük kayıplar yaşarken, petrol fiyatı 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. S&P 500 yaklaşık yüzde 6 düşerek haftayı pandeminin ilk başladığı dönem olan Mart 2020'den bu yana en düşüş seviyeden kapattı. Dow Jones yüzde 5,5 düşerken, Nasdaq da yüzde 5,8 gerileyerek Aralık 2024'deki rekor seviyesinden yüzde 20 geriledi.