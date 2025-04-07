Manisa’da üretilen ürünler dünya pazarında

ÜLKEMİZİN en önemli sanayi ve tarım kentlerinden biri olan, yerli ve yabancı yüzlerce firmayı bünyesinde barındıran Manisa'dan 2025 yılının ilk 3 ayında dünyanın her kıtasından yaklaşık 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Mart ayında 455,6 milyon dolar olmak üzere üç ayda 1 milyar 237 milyon dolarlık ihracat elde edildi. Manisa'dan en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya 186,5 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, onu 125,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 113 milyon dolarla Fransa, 90 milyon dolarla İtalya, 74,8 milyon dolarla İspanya takip etti. İlk 5 sırayı AB ülkeleri alırken, Asya'dan Irak ise 6. sırada yer aldı. Amerika ise en fazla ihracat yapılan 9. ülke oldu.