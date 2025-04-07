SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğini belirtirken, piyasalarda artan risk ortamlarında marj çağrılarını (margin call) karşılamak için altının sıklıkla satışa konu olduğunu ve bu tür hareketlerin olağan kabul edildiğini kaydetti.



Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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