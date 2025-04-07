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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları merak ediliyor. Cuma günü altının gram fiyatı yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 lira olmuştu. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Nisan Pazartesi canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 liradan tamamlamıştı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Nisan Pazartesi altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından varlık fiyatlarında oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemeler risk algısının yüksek kalmasına yol açıyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ABD yönetiminin tarifelerine cuma günü Çin karşılık açıkladı. Buna göre, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu tarifelerin ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları canlı tutacağına yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından cuma günü ilk kez konuştu.

Tarifelerin beklenenden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getiren Powell, olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi? 7 Nisan Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle hisse senedi piyasalarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğini belirtirken, piyasalarda artan risk ortamlarında marj çağrılarını (margin call) karşılamak için altının sıklıkla satışa konu olduğunu ve bu tür hareketlerin olağan kabul edildiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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