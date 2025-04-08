Alsancak Limanı’nda kruvaziyer bereketi

Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı, kış ayında potansiyelini büyüttü. Geçen yılın ocak-mart döneminde 1 kruvaziyer ile 2 bin 533 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı, bu yılın ocak-mart ayında 14 kruvaziyer gemisiyle 26 bin 638 yolcuyu ağırladı.

İzmir Alsancak Limanı'na gelen 14 kruvaziyerin 12'si dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörlerinden MSC'nin Sinfonia gemisi oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında 26 kruvaziyer ile 35 bin 885 yolcunun uğradığı Egeport Kuşadası Limanı'na ise bu yıl aynı dönemde 22 kruvaziyer ile 24 bin 710 yolcu geldi. 2024 yılının ocak-mart döneminde kruvaziyerin uğramadığı Ulusoy Çeşme Limanı'na ise 2025 yılının ilk kruvaziyeri 28 Mart'ta limana gelerek 226 yolcu getirdi.