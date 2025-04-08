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Alsancak Limanı’nda kruvaziyer bereketi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Alsancak Limanı’nda kruvaziyer bereketi

Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı, kış ayında potansiyelini büyüttü. Geçen yılın ocak-mart döneminde 1 kruvaziyer ile 2 bin 533 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı, bu yılın ocak-mart ayında 14 kruvaziyer gemisiyle 26 bin 638 yolcuyu ağırladı.

Alsancak Limanı’nda kruvaziyer bereketi

İzmir Alsancak Limanı'na gelen 14 kruvaziyerin 12'si dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörlerinden MSC'nin Sinfonia gemisi oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında 26 kruvaziyer ile 35 bin 885 yolcunun uğradığı Egeport Kuşadası Limanı'na ise bu yıl aynı dönemde 22 kruvaziyer ile 24 bin 710 yolcu geldi. 2024 yılının ocak-mart döneminde kruvaziyerin uğramadığı Ulusoy Çeşme Limanı'na ise 2025 yılının ilk kruvaziyeri 28 Mart'ta limana gelerek 226 yolcu getirdi.

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