SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Nisan Salı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.



Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda müzakereye ılımlı yaklaşabileceğine yönelik söylemlerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemdeki müzakerelerle birlikte karşılıklılık esaslı tarifelerdeki oranların esnetilebileceğini söyledi.



Öte yandan, ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edildiğini aktaran analistler, söz konusu enflasyon verilerinin ülkedeki ekonomik gidişata yönelik daha çok bilgi vereceğini belirtti.