TİCARET BAKANLIĞI 988 MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI

Ticaret Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alım şartları ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı sözle��meli personel alımı için detaylar...
Ticaret Bakanlığı çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alım şartları ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı sözle��meli personel alımı için detaylar...
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1. Adaylar, 24/03/2025-11/04/2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuruda bulunabilecektir.
4. Adayların, Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
6. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sözlü sınav ve yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki alım ilan tarihine kadar, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan ve göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından sırasıyla atama yapılabilir
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin atanmaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.