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Haberler Ekonomi “ABD’nin gümrük vergisi Türkiye için bir fırsat”

ABD’nin gümrük vergisi Türkiye için bir fırsat”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ABD’nin gümrük vergisi Türkiye için bir fırsat
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ve böylece yaklaşık 18 ay önce başlattığı makroekonomik reformların yakından izlenen bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağını öngördü. ABD'nin gümrük vergileri konusunda Şimşek, "Tüm bunlar nispeten yapıcı. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz. Bu aslında Türkiye için de bir fırsat" dedi.
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