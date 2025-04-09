Euro yatırımcısını sevindirdi

MART ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 4,42, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve dolar yüzde 0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Bu yüzden de veriler dikkate alındığında Euro, Mart ayında en çok kazandıran yatırım aracı oldu.