Marble kapılarını bugün açıyor

SEKTÖRÜNDE dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer alan, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı bugün 30. kez açılıyor. Katılımcı sayısı, ziyaretçi sayısı ve düzenlendiği alanın büyüklüğü itibariyle dünyanın sayılı uluslararası doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri İzmir'de ağırlayacak. Marble İzmir Fuarı'nın İzmir'in bir markası olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Fuarlar kenti İzmir'de 30 yıldır bir marka haline gelen Mermer Fuarı'nın kentimize ve ülkemize bu alanda kazandırdığı prestij çok değerli" dedi.