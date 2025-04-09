SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 9 NİSAN ÇARŞAMBA! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Analistler, Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin yürürlüğe girmesiyle artan ticaret savaşı ve resesyon endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını belirtirken, zayıflayan dolar endeksinin de altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.



Öte yandan, Dünya Altın Konseyinin yayınladığı verilere göre, altın fonları bu yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 50 seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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