Trafik sigortasının bilançosu: 187.7 milyar TL

Sigortacılar, 2024 yılında, trafik sigortasından, 2 milyon 504 bin kişiye, eksper ve masraflar da dahil toplam 91 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Sigorta şirketleri geçen yıl trafik sigortası satışından 161 milyar TL prim topladı. Ödenen tazminatların kırılımına bakıldığında sadece sigortalılar ve mağdurlar için (eksper ve masraf ödemeleri hariç) 2.2 milyon kişiye, 64 milyar TL maddi tazminat ödendi. Aynı şekilde trafik kazasında vefat eden 64 bin kişi için de 4.4 milyar TL vefat tazminatı ödendi.

Kazalarda sakat kalan 119 bin 605 kişi için de 11.9 milyar TL sakatlık tazminatı ödendi. Sigortacılar, geçen yıl, 27 bin kişinin de tedavi masrafları için toplam 248.9 milyon TL ödeme yaptı. Maddi, manevi olmak üzere 2024 yılında sigorta şirketlerinin mağdurlar dahil eksper ödemeleri ve masraflarla birlikte toplam ödediği tazminat tutarı 91 milyar TL'yi geçti.

TUTARI 59.6 MİLYAR TL

Sigorta şirketleri geçen yıl trafik sigortasından en yüksek tazminatı otomobiller için ödedi. Otomobillerin karıştığı kazalarda; 36 milyar TL'si maddi, 2.2 milyar TL'si vefat, 6.6 milyar TL'si de sakatlık olmak üzere toplam 51 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. Otomobillerden sonra en yüksek tazminat ödenen araç grubu kamyonetler oldu. Şirketler, kamyonetlerin karıştığı kazalar için geçen yıl 13.8 milyar TL'si maddi, 877.4 milyon TL'si vefat, 2.4 milyar TL'si de sakatlık olmak üzere toplam 19.5 milyar TL tazminat ödemesi yaptı.

MUALLAK TAZMİNAT

Trafik sigortasında muallak tazminat (şirketlerin kayıtlarında yer alan ama ödenmeyen tazminatlar) tutarına bakıldığında ise 2024 yılında toplam 858 bin 748 kişi için muallak tazminat tutarı 59.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun 15.5 milyar TL'si maddi, 5.9 milyar TL'si vefat, 30.4 milyar TL'si sakatlık, 894 milyon TL'si de tedavi tazminatlarından kaynaklandı. En yüksek muallak tazminat tutarı geçen sene 32.5 milyar TL ile otomobillerde olurken, onu 11.5 milyar TL ile kamyonetler takip etti. Muallak tazminatta en yüksek payı da sakatlık tazminatı aldı.