Türkiye Sigorta’dan bedelsiz sermaye artırım kararı

TÜRKİYE Sigorta, bedelsiz sermaye artırımı ve temettü dağıtım kararı aldı. Türkiye Sigorta, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin yüzde 100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, ilgili hususun genel kurula sunulmasına, onayın ardından ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılması için genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir" bilgisi paylaşıldı. Türkiye Sigorta, 2024 yılına ait mali sonuçlarına dayanarak, 2 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı kararı da aldı. Şirketin 2024 yılı karından önerilen nakit temettü, %16'lık bir dağıtım oranına denk gelmekte olup, hisse başına brüt 0,40 TL olarak belirlenmiştir. Brüt temettü verimi %2,4 olup, hissedarların temettü hakkından yararlanabilmesi için son tarih 28 Ağustos olarak duyurulmuştu.