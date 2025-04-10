Aliağa Termik Santrali yeniden üretime başladı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde bulunan İzdemir Enerji'nin 370 MW kurulu gücündeki ithal kömür yakıtlı Elektrik Üretim Santrali'nin yıllık planlı bakımı tamamlanarak faaliyetlerine yeniden başladığı açıklandı. Şirket, 21 Mart'taki açıklamasında, elektrik üretim santralinde gerçekleştireceği yıllık bakım çalışmaları nedeniyle, Güneş Enerjisi Santrali haricinde üretim faaliyetlerine geçici süreyle ara verileceğini duyurmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, imar açısından belirtilen teknik raporundaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşler şirket tarafından sağlamadığı için 10 Mart 2025 tarihinde santrali mühürlemişti. Şirket de kapatma uygulamasına temel teşkil eden encümen kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı.