Bakan Bayraktar: Elektriğe zam yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Enerji maliyetleri dünyada düşerken neden elektrik zammı yapıldığına" ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bayraktar, "Elektrikle alakalı devletimizin destekleri uzun zamandır var ve buna devam ediyoruz. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu.

'ÖYLE BİR PLAN YOK'

ŞU anda aslında elektriği olması gereken maliyetlerin çok altında vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında yapılan, bu destek miktarındaki bir düzenleme. Desteğe halen devam ediyoruz. Şu an itibarıyla da yine devlet olarak faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Bayraktar, maliyetlerin henüz fiyatlara yansıtılmadığını kaydederek, "Biz, devlet desteklerine devam edeceğiz ve özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Esas olan desteklerin ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yapılmasıdır." dedi.

Yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Bayraktar, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz." cevabını verdi.

FATURALARDA YENİ DÖNEM

ELEKTRİK faturalarında devlet desteği şeffaflaşıyor. Elektrik faturalarında yeni uygulama ile birlikte devletin sağladığı destek miktarı abonelere mesaj veya fatura üzerinde yazan bilgilendirme ile gösterilecek. Böylece vatandaşlar hem toplam tüketim bedelini hem de devlet desteği sonrasında ödemeleri gereken net tutarı görebilecek. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, hem toplam tüketim bedelini hem de devlet desteği sonrasında ödemeleri gereken net tutarı görebilecek.

ORANLAR BELİRLENDİ

Elektrik faturalarında devlet desteği: Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) yüzde 60 Yüksek tüketim kademesinde yüzde 40. Doğalgaz faturalarında devlet desteği: Yüzde 65 oranında destek doğrudan faturaya yansıtılacak.