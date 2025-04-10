Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon’dan açıklama: Yumurta temininde denge sağlandı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, vatandaşın temel besin kaynaklarından biri olan yumurta fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin yumurta talebinde artış olduğuna dikkat çeken Afyon, "Yüzde 100 yumurta yeterliliğimiz var" diyerek vatandaşın yüreğine su serpti.

'TAKİP ETMEK ÇOK ZOR'

Afyon, piyasada çeşitli isimlerle farklı fiyatlara satılan yumurtayı takip etmenin zor olduğunu belirtti. Yumurta fiyatlarını değerlendirirken 63-72 gram ağırlığındaki large (Büyük boy) beyaz yumurtayı baz aldıklarını dile getiren Afyon, "3-4 ay önce adedi 4,5 liraya marketlerde satılan bu yumurta şu anda 6,5 lira civarında satılıyor. Bunun da kilogram fiyatı 90 liradır ama piyasada çok afaki fiyatlarda satılan yumurtalar görüyoruz. Bunları incelediğimiz zaman alternatif üretim metotlu, farklı sıfatlarla paketlenmiş yumurtalar olduğunu görüyoruz. Bu yumurtalar halkımızın yüzde 70'inin tükettiği yumurtayı temsil etmiyor" diye konuştu. Tüketicilerin bilinçli şekilde marketlerden doğru ürüne doğru fiyatı vererek alışveriş yapmalarını öneren Afyon, yumurta fiyatlarının tarih boyunca kesinlikle maliyet olarak belirlenmediğini, serbest piyasa ekonomisinde yumurta üreticisinin çok zarar ettiği dönemler de olduğunu kaydetti.

'FİYATLAR YÜKSELMEYECEK'

Ramazan öncesinde dünyada çeşitli ülkelerin kuş gribinden kaynaklı yumurta talebi olduğunu belirten Afyon, "Bizim 2024 yılında yaşadığımız bölgesel kuş gribinden kaynaklı bir miktar üretim kaybımız oldu. İhracat, ramazan hareketliliği derken bir domino etkisiyle fiyat artışına girildi. Şu anda ramazan hareketliliği geçti. Dünyadan gelen yumurta taleplerine karşılık devletimizin tüketici lehine getirdiği fon kesintisi kilograma 1,5 dolar uygulandı. Kış aylarından çıktığımız şu günlerde tüketicinin kahvaltı alışkanlığından dolayı tüketim biraz yavaşlar. İhracatımızı zaten tüketici lehine hafiflettik. Üretim kaybı olan hayvanlarımızı da tekrar sürü halinde gençleştirerek yeni üretime olanak sağladık. Fiyatların yüksek olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

ABD'NİN TARİFELERİ YUMURTA FİYATLARINI ETKİLEMEYECEK

TÜRKİYE'NİN yumurtada iç piyasada yeterlilikte yüzde 136'lara ulaştığı dönemler olduğunu anlatan Afyon,"Biz rahatlıkla hem halkımızın gıda arzı güvenliğini sağlayacağımızı hem de ihracata yeterli miktarda yumurta verebileceğimizi iddia etmiştik. Gerçekten de bunu sağlıyorduk. Ama beklenenin çok üstünde ihracat talebi olunca içeride gereksiz bir algıyla fiyat artışlarına sebep oldu. Bu yüzden devletimiz aldığı kararla bunu baskıladı" ifadelerini kullandı. ABD'nin kendi üreticisini korumak için getirdiği yüzde 10'luk ek gümrük vergi uygulamasına da değinen Afyon, "ABD'nin aldığı kararın mevcut ticaret yapımızı değiştirmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.