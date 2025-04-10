Yum-Bir Başkanı İbrahim Afyon'dan açıklama: Yumurta temininde denge sağlandı!

'TAKİP ETMEK ÇOK ZOR'

Afyon, piyasada çeşitli isimlerle farklı fiyatlara satılan yumurtayı takip etmenin zor olduğunu belirtti. Yumurta fiyatlarını değerlendirirken 63-72 gram ağırlığındaki large (Büyük boy) beyaz yumurtayı baz aldıklarını dile getiren Afyon, "3-4 ay önce adedi 4,5 liraya marketlerde satılan bu yumurta şu anda 6,5 lira civarında satılıyor. Bunun da kilogram fiyatı 90 liradır ama piyasada çok afaki fiyatlarda satılan yumurtalar görüyoruz. Bunları incelediğimiz zaman alternatif üretim metotlu, farklı sıfatlarla paketlenmiş yumurtalar olduğunu görüyoruz. Bu yumurtalar halkımızın yüzde 70'inin tükettiği yumurtayı temsil etmiyor" diye konuştu. Tüketicilerin bilinçli şekilde marketlerden doğru ürüne doğru fiyatı vererek alışveriş yapmalarını öneren Afyon, yumurta fiyatlarının tarih boyunca kesinlikle maliyet olarak belirlenmediğini, serbest piyasa ekonomisinde yumurta üreticisinin çok zarar ettiği dönemler de olduğunu kaydetti.