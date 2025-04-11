30 yıldır bereketi artıran fuar: Marble İzmir

TÜRK doğaltaş sektörünün dünyaya açılan kapısı Marble İzmir Fuarı, 30 yıldır sektöre ve yan sektörlerine; ihracata ve istihdama katkı sağlıyor. İzmir'in imajını ve itibarını artırarak kente gelebilecek yatırımlar için de önemli bir güvence olma özelliği taşıyan fuar, turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisi ile ticari hayatının da lokomotifi oluyor. Öte yandan fuar düzenlenen tasarım yarışması ödül töreni ile sona erdi. Tasarımcı adaylarının doğaltaş kullanarak oluşturdukları 892 proje arasından 25 proje finale kalarak üretildi. Fuarın ilk gününde kazananlara ödülleri verildi.