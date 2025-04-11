Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmeyi başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin emsallerine göre performansını değerlendiren bağımsız analizlerin yer aldığı inceleme raporunu ve raporda bulunan önerileri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Şimşek, rapordaki bazı önerilerin mevcut programda zaten uygulandığını belirterek, ilk hedefin "Güçlü, sürdürülebilir ve yüksek büyümenin temellerini atmak" olduğunu vurguladı. Uygulanan programın temel unsurlarından birinin "Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek" olduğunu kaydeden Şimşek, enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydedildiğini, ancak hedefe ulaşmanın zaman alacağını belirtti.

YAPISAL REFORMLAR

Bakan Şimşek, kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 25'in altında olduğunu belirterek, "Mali disiplin çabamız, borç sürdürülebilirliği endişesinden değil, Merkez Bankasına enflasyonla mücadelede destek sağlama isteğimizden kaynaklanıyor. Mali disiplin ayrıca, yapısal uyum için kaynak yaratmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için de önemli" diye konuştu. Öte yandan "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur" ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir" dedi.