Bakanlık kararını açıkladı: Bergama’ya TOKİ projesi geliyor

TOKİ'NİN Bergama'da hayata geçirmek 994 konutluk proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onay verdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), İzmir'in Bergama ilçesinde yapmayı planlandığı konut projesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını açıkladı. Projeyi inceleyen Bakanlık 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verdiği duyurdu.

Projeye göre TOKİ, Zafer Mahallesi 994 adet konut ve 1 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi inşa edecek. Toplamda 53 adet Blok inşa edilecek. Proje tanıtım dosyasında "Kentsel gelişim ve nüfus dinamikleri ile mahalle ve çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarının göz önüne alınarak, çağdaş, yaşanabilir ve çevre kalitesi yüksek mekânların oluşturulduğu ve mevcut yerleşim alanlarına eklemlendiği mekânsal planların üretilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri yer aldı. Projenin toplam bedeli 2 milyar 763 milyon 475 bin TL olarak açıklandı.