Bisiklet Turu’nda tekerler turizm için dönecek

BU yıl 60'ıncı kez gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyanın önemli spor organizasyonlarından biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı açısından da değer taşıyor. Antalya'da 27 Nisan Pazar günü başlayacak organizasyon, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme güzergahında devam edecek, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Turu kazanma hedefiyle pedal çevirecek sporcular, 8 günde tamamlanacak 8 etap boyunca Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginliklerini de tanıtacak.