Çin ABD’ye gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti!

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini yüzde 84'ten yüzde 125 oranına yükselteceğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Bu kapsamda Çin'de yüzde 34, AB ülkelerine ise yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

Çin, ABD'nin tarife artışına karşılık veren ilk ülke olmuş ve yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti. İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.